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«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Юртайкин дебютирует за ЦСКА в матче с «Витязем»

Юртайкин дебютирует за ЦСКА в матче с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0
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ЦСКА объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем», который пройдёт сегодня, 27 декабря, в Подольске на стадионе «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск.

В составе «армейцев» дебютирует форвард Данил Юртайкин, который вчера, 26 декабря, подписал с ЦСКА трёхлетний контракт. Ранее клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» выставил 23-летнего нападающего на драфт отказов.

Состав ЦСКА:

Шарыченков (Гамзин);
Робинсон — Блажиевский, Коростелёв — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Сергеев, Попов — Андронов — Максимов;
Ибрагимов — Рыков, Лайпсик — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Ртищев, Юртайкин — Соркин — Мингачёв.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

ЦСКА подписал трёхлетний контракт с Юртайкиным
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