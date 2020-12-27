«Локомотив» вывел из списка травмированных Охтамаа, пропустившего восемь матчей

Защитник «Локомотива» Атте Охтамаа был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба ярославского клуба в «Твиттере».
Хоккеист пропустил восемь матчей «Локомотива». В последний раз на лёд он выходил в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 ОТ).
В этом сезоне 33-летний защитник провёл 25 матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре результативных броска и 6 голевых передач при показателе полезности «+9» и 8 минутах штрафного времени.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 27 декабря 2020
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