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ИИХФ инициировала проверку в отношении главы Федерации хоккея Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ инициировала проверку в отношении главы Федерации хоккея Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) инициировала проверку возможного участия председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в инциденте, приведшем к смерти человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ИИХФ Рене Фазеля.

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идёт расследование», — сказал Фазель.

Напомним, 12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.

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