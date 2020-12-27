ИИХФ инициировала проверку в отношении главы Федерации хоккея Беларуси

Международная федерация хоккея (ИИХФ) инициировала проверку возможного участия председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова в инциденте, приведшем к смерти человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ИИХФ Рене Фазеля.

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ. Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идёт расследование», — сказал Фазель.

Напомним, 12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.