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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалёв стал игроком минского «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалёв стал игроком минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий Денис Мосалёв продолжит карьеру в минском «Динамо». 34-летний форвард подписал с белорусским клубом односторонний контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Последней командой Мосалёва был ХК «Сочи», за который он выступал с сезона-2018/2019. В общей сложности он провёл в составе черноморского клуба 78 матчей и набрал в них 23 очка, забросив 11 шайб и сделав 12 голевых передач. В июне контракт форварда с «леопардами» был расторгнут по соглашению сторон.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Мосалёв принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при среднем игровом времени 14 минут 47 секунд за матч и показателе полезности «+1». В розыгрыш Кубка Гагарина «Сочи» попасть не сумел.

Мосалёв является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе московского «Динамо».

Денис Мосалёв покинул «Сочи». В марте он подписал новый контракт с клубом
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