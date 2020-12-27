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«Авангард» объявил о переходе капитана юношеской сборной России Ивана Мирошниченко

«Авангард» объявил о переходе капитана юношеской сборной России Ивана Мирошниченко
Хоккей / КХЛ 0

Один из самых талантливых хоккеистов России 2004 г. р. Иван Мирошниченко продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает пресс-служба омского клуба.

«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь». Нападающий перешёл в систему «Авангарда» и уже завтра дебютирует в МХЛ в матче «Омских Ястребов» с «Авто», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Мирошниченко собирается продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу. На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.

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