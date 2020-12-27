«Авангард» объявил о переходе капитана юношеской сборной России Ивана Мирошниченко
Один из самых талантливых хоккеистов России 2004 г. р. Иван Мирошниченко продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает пресс-служба омского клуба.
«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь». Нападающий перешёл в систему «Авангарда» и уже завтра дебютирует в МХЛ в матче «Омских Ястребов» с «Авто», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что Мирошниченко собирается продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу. На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.
Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
18:01
-
17:48
-
17:41
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:14
-
15:35
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
13:40
-
13:23
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:45
-
11:19
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
08:52
-
08:30
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:48
-
07:44
-
07:35
-
04:43
-
04:21
-
03:58
-
02:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам