Чехия – Россия на молодёжном чемпионате мира—2021: где и во сколько смотреть прямой эфир

28 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальной странице телеканала в YouTube. Старт матча запланирован на 5:30 мск.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.