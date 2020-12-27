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Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Павел Варфоломеев продолжит карьеру в минском «Динамо». 25-летний форвард подписал с белорусским клубом двусторонний контракт до конца сезона, информирует официальный сайт КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Варфоломеев провёл за «Витязь» пять матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3» и 4 минутах штрафного времени. 22 октября подольский клуб расторг контракт с нападающим по соглашению сторон.

Сезон-2019/2020 форвард начинал в нижегородском «Торпедо», откуда его 16 октября 2019 года обменяли в «Витязь». В регулярке он принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 9 (6+3) очков при показателе полезности «-18» и 10 минутах штрафного времени.

Варфоломеев выступал также за ханты-мансийскую «Югру» и магнитогорский «Металлург».

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