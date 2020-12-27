История и статистика встреч сборных России и Чехии на молодёжных чемпионатах мира

28 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 5:30 мск.

Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне выиграли 15 матчей. На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).

МЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Чехия 5:1 Сушинский (2), Харламов (2), Сташенков — Навратил МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Чехия 4:3 Вышедкевич, Морозов, Гусев, Меляков — Главач (2), Варада МЧМ-1996 США Группа Россия — Чехия 3:5 Клевакин, Васильев, Епанчинцев — Немечек, Журек, Страка, Меленовский, Брош МЧМ-1996 США Матч за 3-е место Россия — Чехия 4:1 Морозов, Самсонов, Петрунин, Шафиков — Варада МЧМ-1997 Швейцария Матч за 3-е место Россия — Чехия 4:1 Морозов, Колкунов, Кваша, Самсонов — Меленовский МЧМ-1998 Финляндия Полуфинал Россия — Чехия 5:1 Марков, Кваша, Шиханов, Балмочных, Кровопусков — Посмык МЧМ-2000 Швеция Финал Россия — Чехия 0:1 Б Иргл (победный буллит) МЧМ-2005 США Группа Россия — Чехия 4:1 Радулов, Широков, Малкин, Лисин — Грдел МЧМ-2006 Канада Группа Россия — Чехия 7:2 Широков, Волошенко (2), Малкин, Зубов, Лисин, Радулов — Погл, Соботка МЧМ-2007 Швеция Группа Россия — Чехия 3:2 Черепанов, Логинов, Бумагин — Свобода, Соботка МЧМ-2008 Чехия Четвертьфинал Россия — Чехия 4:1 Селезнёв, Тихонов, Филатов, Королёв — Мейдл МЧМ-2009 Канада Четвертьфинал Россия — Чехия 5:1 Андронов, Филатов, Грачёв, Дадонов, Чернов — Гудас МЧМ-2010 Канада Группа Россия — Чехия 5:2 Тарасенко (2), Петров, Чудинов, Бурмистров — Каня, Новотны МЧМ-2011 США Группа Россия — Чехия 8:3 Орлов, Кузнецов, Голубев, Тарасенко, Бердюков, Собченко, Панарин, Кицын — Орсава, Страка, Глинка МЧМ-2012 Канада Четвертьфинал Россия — Чехия 2:1 ОТ Апальков, Желдаков — Цулек МЧМ-2015 Канада Группа Россия — Чехия 1:4 Барбашёв — Здрагал (2), Заха, Каше МЧМ-2016 Финляндия Группа Россия — Чехия 2:1 Б Лаута, Лазарев (победный буллит) — Шпачек МЧМ-2017 США Группа Россия — Чехия 4:5 Полодян, Шолохов, Каюмов, В. Сёмин — Нечас, Сафин, Задина, Хитил, Крал МЧМ-2019 Канада Группа Россия — Чехия 2:1 Галимов, Коваленко — Конделик МЧМ-2020 Чехия Группа Россия — Чехия 3:4 Замула (2), Подколзин — Чайка, Мышак, Блюмель, Еник