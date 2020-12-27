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История и статистика встреч сборных России и Чехии на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и Чехии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

28 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 5:30 мск.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне выиграли 15 матчей. На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).

МЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Чехия5:1Сушинский (2), Харламов (2), Сташенков — Навратил
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Чехия4:3Вышедкевич, Морозов, Гусев, Меляков — Главач (2), Варада
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Чехия3:5Клевакин, Васильев, Епанчинцев — Немечек, Журек, Страка, Меленовский, Брош
МЧМ-1996СШАМатч за 3-е местоРоссия — Чехия4:1Морозов, Самсонов, Петрунин, Шафиков — Варада
МЧМ-1997ШвейцарияМатч за 3-е местоРоссия — Чехия4:1Морозов, Колкунов, Кваша, Самсонов — Меленовский
МЧМ-1998ФинляндияПолуфиналРоссия — Чехия5:1Марков, Кваша, Шиханов, Балмочных, Кровопусков — Посмык
МЧМ-2000ШвецияФиналРоссия — Чехия0:1 БИргл (победный буллит)
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — Чехия4:1Радулов, Широков, Малкин, Лисин — Грдел
МЧМ-2006КанадаГруппаРоссия — Чехия7:2Широков, Волошенко (2), Малкин, Зубов, Лисин, Радулов — Погл, Соботка
МЧМ-2007ШвецияГруппаРоссия — Чехия3:2Черепанов, Логинов, Бумагин — Свобода, Соботка
МЧМ-2008ЧехияЧетвертьфиналРоссия — Чехия4:1Селезнёв, Тихонов, Филатов, Королёв — Мейдл
МЧМ-2009КанадаЧетвертьфиналРоссия — Чехия5:1Андронов, Филатов, Грачёв, Дадонов, Чернов — Гудас
МЧМ-2010КанадаГруппаРоссия — Чехия5:2Тарасенко (2), Петров, Чудинов, Бурмистров — Каня, Новотны
МЧМ-2011СШАГруппаРоссия — Чехия8:3Орлов, Кузнецов, Голубев, Тарасенко, Бердюков, Собченко, Панарин, Кицын — Орсава, Страка, Глинка
МЧМ-2012КанадаЧетвертьфиналРоссия — Чехия2:1 ОТАпальков, Желдаков — Цулек
МЧМ-2015КанадаГруппаРоссия — Чехия1:4Барбашёв — Здрагал (2), Заха, Каше
МЧМ-2016ФинляндияГруппаРоссия — Чехия2:1 БЛаута, Лазарев (победный буллит) — Шпачек
МЧМ-2017СШАГруппаРоссия — Чехия4:5Полодян, Шолохов, Каюмов, В. Сёмин — Нечас, Сафин, Задина, Хитил, Крал
МЧМ-2019КанадаГруппаРоссия — Чехия2:1Галимов, Коваленко — Конделик
МЧМ-2020ЧехияГруппаРоссия — Чехия3:4Замула (2), Подколзин — Чайка, Мышак, Блюмель, Еник
Второй матч наших на МЧМ. И снова именитый соперник! Россия — Чехия. Онлайн
Подготовка к игре, атмосфера, комментарии, голы и всё самое интересное о важной встрече команды Игоря Ларионова.
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