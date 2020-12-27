Минское «Динамо» подпишет контракт с Заком Митчеллом

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Зак Митчелл подпишет контракт с минским «Динамо». Соглашение 27-летнего форварда с белорусским клубом будет рассчитано до конца сезона.

В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик» и перешёл в рижское «Динамо». Митчелл в нынешнем сезоне провёл за рижан 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом. Дисциплинарный комитет КХЛ присвоил хоккеисту статус неограниченно свободного агента.