Экс-форвард «Спартака» Майоров стал игроком «Трактора»

«Трактор» подписал контракт с нападающим Максимом Майоровым, информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Мы надеемся, что Максим добавит нашей команде глубины в атаке, а его опыт поможет в ходе решающего отрезка сезона. Это мощный нападающий и его сильными качествами, на которые мы рассчитываем, являются скорость, рабочая этика и игра по заданию», — прокомментировал переход спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

Ранее Майоров расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон. За красно-белых 31-летний нападающий провёл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4».

В КХЛ форвард также выступал за «Атлант», московское «Динамо» и «Салават Юлаев». Всего в лиге он провёл 367 матчей и набрал 125 (62+63) очков при показателе полезности «-1».