Экс-форвард «Спартака» Майоров стал игроком «Трактора»

«Трактор» подписал контракт с нападающим Максимом Майоровым, информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Мы надеемся, что Максим добавит нашей команде глубины в атаке, а его опыт поможет в ходе решающего отрезка сезона. Это мощный нападающий и его сильными качествами, на которые мы рассчитываем, являются скорость, рабочая этика и игра по заданию», — прокомментировал переход спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.
Ранее Майоров расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон. За красно-белых 31-летний нападающий провёл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4».
В КХЛ форвард также выступал за «Атлант», московское «Динамо» и «Салават Юлаев». Всего в лиге он провёл 367 матчей и набрал 125 (62+63) очков при показателе полезности «-1».
- 27 декабря 2020
-
20:45
-
20:30
-
20:18
-
20:00
-
19:19
-
18:49
-
18:30
-
18:20
-
18:01
-
17:48
-
17:41
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:14
-
15:35
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
13:40
-
13:23
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:45
-
11:19
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
08:52
-
08:30
-
08:11
-
08:05