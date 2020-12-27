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Волков: с переходом Ковальчука трансферная кампания «Авангарда» завершена

Волков: с переходом Ковальчука трансферная кампания «Авангарда» завершена
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что омский клуб не будет совершать сделок в последний день трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге.

«С трансфером Ковальчука наша трансферная кампания завершена. Клуб до последних часов прорабатывал различные варианты усиления, однако в силу имеющихся обстоятельств было принято решение продолжать борьбу за Кубок Гагарина с теми, кто уже заявлен за нашу команду», — приводит слова Волкова пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».

Сегодня, 27 декабря, «Авангард» объявил о переходе капитана юношеской сборной России Ивана Мирошниченко. Ранее омский клуб заключил с Ильёй Ковальчуком контракт по схеме «1+1». Нападающий будет выступать под 17-м номером.

«Авангард» объявил о переходе капитана юношеской сборной России Ивана Мирошниченко
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