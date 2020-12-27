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Форвард Владислав Кара перешёл из «Северстали» в «Спартак»

Форвард Владислав Кара перешёл из «Северстали» в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Российский хоккеист Владислав Кара перебрался из «Северстали» в «Спартак». Об этом сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. В обратном направлении проследует нападающий Аристарх Фальковский.

22-летний Кара пополнил состав «Северстали» в межсезонье в результате обмена с казанским «Ак Барсом». В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 17 игр, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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