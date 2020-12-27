Источник: президент ИИХФ лично сообщит Лукашенко о переносе ЧМ-2021 из Минска

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси, сообщает Watson.

По информации источника, президент ИИХФ Рене Фазель в скором времени лично сообщит президенту Беларуси Александру Лукашенко о переносе турнира из Минска.

Сейчас идут поиски альтернативных вариантов. Лучшие шансы на проведение турнира имеют Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава). Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.