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Источник: президент ИИХФ лично сообщит Лукашенко о переносе ЧМ-2021 из Минска

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Источник: президент ИИХФ лично сообщит Лукашенко о переносе ЧМ-2021 из Минска
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси, сообщает Watson.

По информации источника, президент ИИХФ Рене Фазель в скором времени лично сообщит президенту Беларуси Александру Лукашенко о переносе турнира из Минска.

Сейчас идут поиски альтернативных вариантов. Лучшие шансы на проведение турнира имеют Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава). Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.

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