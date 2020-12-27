Экс-форвард «Сибири» Торченюк продолжит карьеру в «Спартаке»

Нападающий Александр Торченюк продолжит карьеру в «Спартаке». 29-летний форвард подписал со столичным клубом двусторонний контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Ранее Торченюк расторг контракт со «Сибирью» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «0».
Команда Олега Знарка занимает шестое место в Западной конференции, набрав 44 очка в 39 матчах регулярного чемпионата.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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