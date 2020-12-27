Минское «Динамо» подтвердило переход Зака Митчелла

Минское «Динамо» в своём «твиттере» объявило о переходе нападающего Зака Митчелла. Соглашение 27-летнего форварда с белорусским клубом носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик» и перешёл в рижское «Динамо». Митчелл в нынешнем сезоне провёл за рижан 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом. Дисциплинарный комитет КХЛ присвоил хоккеисту статус неограниченно свободного агента.