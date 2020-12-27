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«Витязь» обменял голкипера Кочеткова в «Торпедо»

«Витязь» обменял голкипера Кочеткова в «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» и «Торпедо» произвели обмен, в результате которого в нижегородский клуб отправляется вратарь Пётр Кочетков, а подмосковный клуб получит денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний Кочетков провёл четыре матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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