«Витязь» обменял голкипера Кочеткова в «Торпедо»
Подольский «Витязь» и «Торпедо» произвели обмен, в результате которого в нижегородский клуб отправляется вратарь Пётр Кочетков, а подмосковный клуб получит денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний Кочетков провёл четыре матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
«Торпедо» обменяло Воеводина в СКА на денежную компенсацию
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
23:11
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
21:56
-
21:32
-
21:30
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
20:18
-
20:00
-
19:19
-
18:49
-
18:30
-
18:20
-
18:01
-
17:48
-
17:41
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:14
-
15:35
-
14:55
-
14:30
-
13:49
-
13:40
-
13:23
-
13:00
-
12:40
-
12:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам