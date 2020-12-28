«Вашингтон» подписал пробный контракт с голкипером Крэйгом Андерсоном
39-летний американский голкипер Крэйг Андерсон подписал пробный контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба «столичных».
Последние десять сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт в межсезонье. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате НХЛ 34 матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,25.
Ранее Андерсон также выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в НХЛ он провёл 648 матчей и одержал 289 побед.
Напомним, «Вашингтон» в межсезонье подписал однолетний контракт с Хенриком Лундквистом, который был вынужден приостановить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.
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