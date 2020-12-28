СКА подписал контракт с защитником Максимом Матушкиным
Защитник Максим Матушкин подписал контракт со СКА, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.
В ноябре Матушкин подписал пробный контракт с «Северсталью», который был расторгнут по взаимному соглашению сторон. 30-летний защитник в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу, заработав при этом показатель полезности "-3".
В прошлом сезоне защитник принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «–1». В плей-офф защитник провёл два матча, не отметившись результативными действиями.
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