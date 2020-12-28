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Сборная Финляндии обыграла Швейцарию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2021

Сборная Финляндии обыграла Швейцарию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Турнирная таблица МЧМ-2021

По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2). Единственную шайбу у Швейцарии забросил форвард Аттилио Биаска. Швейцарский голкипер Тибо Фаттон отразил 39 бросков.

Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 1
Швейцария U20
0:1 Биаска (Фуст, Алленшпах) – 03:44' (5x5)   1:1 Лунделль (Симонтайваль) – 04:20' (5x5)   2:1 Пярссинен (Ниемеля, Ламберт) – 24:53' (5x4)   3:1 Рятю (Ламберт, Ниемеля) – 50:41' (5x4)   4:1 Симонтайваль (Лунделль, Хирвонен) – 56:49' (5x4)
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