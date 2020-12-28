Сборная Финляндии обыграла Швейцарию, одержав вторую победу подряд на МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии. Победу в этой встрече одержала сборная Финляндии со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2). Единственную шайбу у Швейцарии забросил форвард Аттилио Биаска. Швейцарский голкипер Тибо Фаттон отразил 39 бросков.

Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.