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«Сент-Луис» объявил о заключении пробного контракта с Майком Хоффманом

«Сент-Луис» объявил о заключении пробного контракта с Майком Хоффманом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о подписании пробного контракта с 31-летним канадским экс-форвардом «Флориды» Майком Хоффманом.

Игрок присоединится к тренировочному лагерю «Сент-Луиса» 3 января 2021 года. Условия соглашения позволяют игроку участвовать во всех мероприятиях тренировочного лагеря, но не создает никаких исключительных прав на переговоры с ним. Хоффман сохраняет возможность подписать контракт с любой командой НХЛ, пока действует пробный контракт, срок которого истекает по завершению тренировочного лагеря.

Согласно прошлому контракту Майк Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

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