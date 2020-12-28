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Эллис: не ждите, что Канада разгромит швейцарцев. Разгром Германии был исключением

Эллис: не ждите, что Канада разгромит швейцарцев. Разгром Германии был исключением
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал победу сборной Канады в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Словакии (3:1).

«Следующий соперник у канадцев — это Швейцария. Не ждите, что Канада разгромит швейцарцев. Во-первых, их не стоит недооценивать, а во-вторых, разгром Германии был исключением. Этого никогда бы не случилось, если бы у немцев не было проблем с составом», — написал Эллис.

В первом матче на турнире сборная Канады разгромила команду Германии (16:2). Канадцы забили 16 голов в одном матче турнира впервые с 2009 года, когда разгромили Латвию на групповом этапе МЧМ-2010 – 16:0. Всего в истории национальной команды на МЧМ это четвёртый случай с 16 или более голами в одном матче. Рекорд был установлен в 1985 году, когда «кленовые» забросили 18 шайб в матче МЧМ-1986 со сборной ГДР (18:2). Спустя год канадцы повторили это достижение, обыграв Польшу (18:3).

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