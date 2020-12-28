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Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Турнирная таблица МЧМ-2021

На 37-й минуте счёт в матче открыл Филип Коффер. Якуб Рыхловски по левому флангу затащил шайбу в зону атаки, скинул в центр, откуда Коффер броском в касание пробил Ярослава Аскарова. На 46-й минуте россияне пропустили второй гол. Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, подхватил шайбу, убежал к воротам и броском с кистей поразил дальний угол ворот. Отыграть хотя бы одну шайбу у сборной России не получилось.

U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 0
Россия U20
1:0 Коффер (Рыхловски) – 36:38' (5x5)   2:0 Ланг – 45:07' (5x5)

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

На прошлом чемпионате мира команды России и Чехии также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
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