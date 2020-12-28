Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

На 37-й минуте счёт в матче открыл Филип Коффер. Якуб Рыхловски по левому флангу затащил шайбу в зону атаки, скинул в центр, откуда Коффер броском в касание пробил Ярослава Аскарова. На 46-й минуте россияне пропустили второй гол. Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, подхватил шайбу, убежал к воротам и броском с кистей поразил дальний угол ворот. Отыграть хотя бы одну шайбу у сборной России не получилось.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.



На прошлом чемпионате мира команды России и Чехии также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).