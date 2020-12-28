Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видео всех голов в матче сборной России с Чехией на МЧМ-2021

Видео всех голов в матче сборной России с Чехией на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив команде Чехии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника.

Турнирная таблица МЧМ-2021

На 37-й минуте счёт в матче открыл Филип Коффер. Якуб Рыхловски по левому флангу затащил шайбу в зону атаки, скинул в центр, откуда Коффер броском в касание пробил Ярослава Аскарова.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

На 46-й минуте россияне пропустили второй гол. Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, подхватил шайбу, убежал к воротам и броском с кистей поразил дальний угол створа ворот.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020