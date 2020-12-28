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Спиридонов: сборной России не хватило остроты у чужих ворот, я не реализовал свой момент

Спиридонов: сборной России не хватило остроты у чужих ворот, я не реализовал свой момент
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной России Егор Спиридонов прокомментировал поражение в матче с молодёжной сборной Чехии (0:2) на чемпионате мира 2021 года.

«Нам не хватило остроты у чужих ворот. Надо больше бросать по воротам, закрывать вратаря. В большинстве у нас были моменты, но чехи всё ловили на себя, плюс вратарь у них хорошо сыграл. У меня был момент в большинстве в первом периоде, мне Чинахов отдал пас, но я его не реализовал», — передаёт слова Спиридонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3). Таким образом, сборная России второй год кряду уступила команде Чехии на молодёжном чемпионате мира.

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