Спиридонов: сборной России не хватило остроты у чужих ворот, я не реализовал свой момент
Нападающий сборной России Егор Спиридонов прокомментировал поражение в матче с молодёжной сборной Чехии (0:2) на чемпионате мира 2021 года.
«Нам не хватило остроты у чужих ворот. Надо больше бросать по воротам, закрывать вратаря. В большинстве у нас были моменты, но чехи всё ловили на себя, плюс вратарь у них хорошо сыграл. У меня был момент в большинстве в первом периоде, мне Чинахов отдал пас, но я его не реализовал», — передаёт слова Спиридонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3). Таким образом, сборная России второй год кряду уступила команде Чехии на молодёжном чемпионате мира.
Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет
Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
08:57
-
08:55
-
08:54
-
08:29
-
08:28
-
08:15
-
08:04
-
08:03
-
07:58
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:48
-
06:12
-
05:55
-
05:29
-
05:10
-
04:38
-
04:32
-
04:20
-
04:15
-
03:18
-
01:13
-
00:22
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 27 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
23:11
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам