Ларионов: матч с Австрией можно будет использовать, чтобы вернуть уверенность

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с Чехией (0:2).



Доволен ли игрой Аскарова в двух матчах МЧМ? Он играет великолепно, мы не беспокоимся на его счёт. Сегодня соперник создал несколько хороших моментов, забил два хороших гола. Не считая этого, он действовал надёжно. У нас нет вопросов к его игре.



Будем ли что-то менять в большинстве? Матч только закончился! Будем смотреть разные варианты в ближайшие пару дней до матча с Австрией. Посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужно забить несколько голов, матч с Австрией можно будет использовать, чтобы вернуть уверенность. Мы уважаем этого соперника, нам надо будет показать свой лучший хоккей.



Абрамов? Чемпионат мира не может обойтись без травм. Посмотрим ситуацию после игры, кто как себя чувствует. Завтра примем решение, если будет нужно делать перестановки, мы их сделаем. Планируется, что Абрамов будет играть с Австрией», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии