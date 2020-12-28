Ланг: всё тело болит от блокированных бросков, но это ощущение победы

Нападающий сборной Чехии Мартин Ланг прокомментировал победу своей команды над сборной России (2:0) в матче молодёжного чемпионата мира 2021.



«Мне удалось забить важный гол? Меня не волнуют голы. Самым важным было блокировать броски и помогать команде. Конечно, было непросто, и всё тело болит, но это ощущение победы. В следующем матче мы готовы сделать это снова. Прибавит ли это в уверенности? Да, конечно. Нужно так же играть, каждый должен знать свою позицию и играть по системе», — передаёт слова Ланга корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.