Пастрняк: с русскими нельзя гоняться за шайбой, иначе они сделают из тебя дурака

Чешский нападающий «Бостон Брюинз», обладатель «Морис Ришар Трофи» Давид Пастрняк прокомментировал победу сборной Чехии над командой России на молодёжном чемпионате мира-2021.



«С русскими нельзя гоняться за шайбой, иначе они сделают из тебя дурака. 3:2 — Чехия!» — написал Пастрняк на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.



Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.