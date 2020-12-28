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Пастрняк: с русскими нельзя гоняться за шайбой, иначе они сделают из тебя дурака

Пастрняк: с русскими нельзя гоняться за шайбой, иначе они сделают из тебя дурака
Хоккей / НХЛ 0

Чешский нападающий «Бостон Брюинз», обладатель «Морис Ришар Трофи» Давид Пастрняк прокомментировал победу сборной Чехии над командой России на молодёжном чемпионате мира-2021.

«С русскими нельзя гоняться за шайбой, иначе они сделают из тебя дурака. 3:2 — Чехия!» — написал Пастрняк на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

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