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TSN — о победе Чехии над Россией: чех и мат

TSN — о победе Чехии над Россией: чех и мат
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

"Твиттер" TSN забавно прокомментировал победу сборной Чехии над Россией в матче молодёжного чемпионата мира — 2021.

«Чех и мат», — говорится в сообщении, после которого идёт смайлик шахматной фигуры.

TSN обыграл сходство в звучании и написании понятия checkmate, что с английского переводится как «шах и мат», и Czech mate, что можно перевести как «чешский мат».

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Ранее россияне обыграли США.

Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

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