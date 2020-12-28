TSN — о победе Чехии над Россией: чех и мат

"Твиттер" TSN забавно прокомментировал победу сборной Чехии над Россией в матче молодёжного чемпионата мира — 2021.



«Чех и мат», — говорится в сообщении, после которого идёт смайлик шахматной фигуры.

TSN обыграл сходство в звучании и написании понятия checkmate, что с английского переводится как «шах и мат», и Czech mate, что можно перевести как «чешский мат».

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Ранее россияне обыграли США.



Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии