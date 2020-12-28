Сёдерблом — о шедевре в матче со сборной Чехии: самый красивый гол в моей жизни

Нападающий молодёжной сборной Швеции Эльмер Сёдерблом прокомментировал свой гол в пером матче молодёжного чемпионата мира со сборной Чехии. Форвард забросил шайбу клюшкой между коньков.
«У нас была очень сложная подготовка к чемпионату мира. Были сложные и неспокойные ощущения, поэтому сейчас невероятно здорово иметь возможность выступать на турнире.
Что касается заброшенной шайбы в матче с Чехией, то это самый красивый гол в моей жизни. Я получил очень много поздравлений от родных и друзей, так что мне было очень приятно. Знаете, на самом деле я всегда был очень габаритным хоккеистом. Но мне нравилось заниматься дома отработкой дриблинга и отработкой броска. В конечном счёте это стало хорошей комбинацией», — цитирует Сёдерблома HockeyNews.se.
- 28 декабря 2020
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