Сёдерблом — о шедевре в матче со сборной Чехии: самый красивый гол в моей жизни

Нападающий молодёжной сборной Швеции Эльмер Сёдерблом прокомментировал свой гол в пером матче молодёжного чемпионата мира со сборной Чехии. Форвард забросил шайбу клюшкой между коньков.



«У нас была очень сложная подготовка к чемпионату мира. Были сложные и неспокойные ощущения, поэтому сейчас невероятно здорово иметь возможность выступать на турнире.



Что касается заброшенной шайбы в матче с Чехией, то это самый красивый гол в моей жизни. Я получил очень много поздравлений от родных и друзей, так что мне было очень приятно. Знаете, на самом деле я всегда был очень габаритным хоккеистом. Но мне нравилось заниматься дома отработкой дриблинга и отработкой броска. В конечном счёте это стало хорошей комбинацией», — цитирует Сёдерблома HockeyNews.se.

Нападающий сборной Швеции Сёдерблом забил гол клюшкой между коньков