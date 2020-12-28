Нападающий Илья Ковальчук прилетел в Россию и присоединился к «Авангарду», сообщает пресс-секретарь «ястребов» Олег Малицкий на своей странице в «Твиттере».



«Отдал Ковальчуку майку. Отдал Ягру майку. Будет что внукам рассказать», — написал Малицкий.

Хоккеист будет выступать за омичей под привычным 17-м номером.



Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с Ковальчуком.



Ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).



В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). За 6 сезонов в КХЛ он сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.



В НХЛ Ковальчук за 13 лет провёл 966 матчей и набрал 904 (454+450) очка.