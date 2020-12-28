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Беларусь не получала официальных уведомлений о переносе места ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Беларусь не получала официальных уведомлений о переносе места ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Белорусская сторона не получала официальных уведомлений от Международной федерации хоккея о переносе места проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Могу подтвердить, что решение о переносе матчей турнира из Минска в другой город, другую страну не принято. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счёт и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными ИИХФ рекомендациями», — сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Беларуси.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Есть вариант, что чемпионат мира пройдёт только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Источник: президент ИИХФ лично сообщит Лукашенко о переносе ЧМ-2021 из Минска
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