Ортио, Диц, Гранлунд и Сериков — лучшие игроки 15-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 15-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Йони Ортио («Барыс»), одержавший три победы в трёх матчах недели, в том числе двух гостевых. По воротам Ортио было нанесено 94 броска (в среднем за игру 31,3), из которых он отразил 94,68%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,66.



Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), одержавший четыре победы в четырёх матчах недели, в том числе трёх гостевых. Диц набрал в этих встречах 4 (2+2) очка, шайба в игре с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) стала победной. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Среднее игровое время составило 22 минуты и 56 секунд, Диц нанёс 12 бросков по воротам соперника, совершил один силовой приём и блокировал пять бросков по своим воротам, а противники трижды на нём нарушали правила.



Лучшим нападающим признан Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели. На счету финского нападающего 7 (5+2) очков, он отличался в каждом матче недели, а в играх с «Автомобилистом» (2:3) и «Сибирью» (3:1) оформил дубль. Гранлунд не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+2», нанёс 10 бросков по воротам, и трижды соперники нарушали правила.



Лучшим новичком признан Артём Сериков («Спартак»), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели. В этих встречах он забросил шайбу в гостевом матче с «Авангардом» (3:2 ОТ) и отметился результативной передачей в игре с «Витязем» (5:3). Сериков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель – «+3». Среднее игровое время составило 15 минут и 55 секунд, также он нанёс четыре броска, сделал один силовой приём, блокировал два броска и заработал одно большинство для своей команды.