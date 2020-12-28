Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — лидер, Хартли выпал из первой десятки

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем рейтинге.
Турнирная таблица КХЛ
1 (2). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
2 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)
3 (4). Андрей Скабелка («Локомотив»)
4 (3). Валерий Брагин (СКА)
5 (7). Владимир Крикунов («Динамо» М)
6 (13). Олег Знарок («Спартак»)
7 (10). Томи Лямся («Салават Юлаев»)
8 (8). Анвар Гатиятулин («Трактор»)
9 (6). Андрей Разин («Северсталь»)
10 (15). Юрий Михайлис («Барыс»)
11 (11). Илья Воробьёв («Металлург»)
12 (5). Боб Хартли («Авангард»)
13 (12). Дэвид Немировски («Торпедо»)
14 (9). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
15 (16). Билл Питерс («Автомобилист»)
16 (14). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)
17 (17). Михаил Кравец («Витязь»)
18 (18). Николай Заварухин («Сибирь»)
19 (19). Сергей Светлов («Амур»)
20 (20). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)
21 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)
22 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р)
23 (23). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)
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