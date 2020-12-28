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Канарейкин: Россия беззубо сыграла с чехами. Поражение в какой-то мере будет полезно

Канарейкин: Россия беззубо сыграла с чехами. Поражение в какой-то мере будет полезно
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение сборной России в матче с Чехией (0:2).

«Сборная России неудовлетворительно провела встречу, не ожидали такого результата. Уже второй год подряд проигрываем чехам. Поражение сборной Чехии от шведов повлияло на матч. Конечно, негоже нам играть на ноль. В атаке ничего не смогли забить. Беззубо сыграли. Надо сказать, что большинство не пошло. Это один из моментов, которые надо улучшать.

Поражение от сборной Чехии в какой-то мере будет полезно, надо сделать правильные выводы. Индивидуально ребята смотрелись посильнее, а командная игра не получилась. Соперник дал свободу у борта в неопасных зонах, мы же не смогли найти правильное решение.

Сборная Чехии нас ничем не удивила. Они всегда играли очень плотно, серьёзное построение начиная со средней зоны. Это их конёк: они могут терпеливо играть 60 минут. А если втащат соперника в такую игру, то из неё очень тяжело выжимать положительный результат», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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