Канарейкин: Россия беззубо сыграла с чехами. Поражение в какой-то мере будет полезно

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение сборной России в матче с Чехией (0:2).
«Сборная России неудовлетворительно провела встречу, не ожидали такого результата. Уже второй год подряд проигрываем чехам. Поражение сборной Чехии от шведов повлияло на матч. Конечно, негоже нам играть на ноль. В атаке ничего не смогли забить. Беззубо сыграли. Надо сказать, что большинство не пошло. Это один из моментов, которые надо улучшать.
Поражение от сборной Чехии в какой-то мере будет полезно, надо сделать правильные выводы. Индивидуально ребята смотрелись посильнее, а командная игра не получилась. Соперник дал свободу у борта в неопасных зонах, мы же не смогли найти правильное решение.
Сборная Чехии нас ничем не удивила. Они всегда играли очень плотно, серьёзное построение начиная со средней зоны. Это их конёк: они могут терпеливо играть 60 минут. А если втащат соперника в такую игру, то из неё очень тяжело выжимать положительный результат», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 декабря 2020
-
13:19
-
12:49
-
12:22
-
12:10
-
12:06
-
12:03
-
11:53
-
11:39
-
11:22
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:24
-
10:11
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:21
-
09:05
-
09:03
-
08:57
-
08:55
-
08:54
-
08:29
-
08:28
-
08:15
-
08:04
-
08:03
-
07:58
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:48