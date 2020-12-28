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Форвард Егор Яковлев расторгнет контракт с «Северсталью» и доиграет сезон в «Кузне»

Форвард Егор Яковлев расторгнет контракт с «Северсталью» и доиграет сезон в «Кузне»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Северстали» Егор Яковлев расторгнет контракт с череповецким клубом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что 24-летний российский нападающий доиграет нынешний сезон в новокузнецком «Металлурге».

Напомним, что сегодня, 28 декабря, в КХЛ наступил дедлайн, после которого клубы уже не могут подписывать новичков и совершать обмены. Тем не менее расставаться с игроками клубам ничто не мешает.

В нынешнем сезоне Яковлев принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-6" и 10 минутах штрафного времени. За «Северсталь» форвард выступает с сезона-2019/2020.

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