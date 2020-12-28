Владислав Третьяк рассказал, что переболел коронавирусом в сентябре

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что переболел коронавирусом в сентябре.



«Я переболел коронавирусом в сентябре очень легко, даже не почувствовал. Антитела есть, поэтому пока не прививаюсь. Если надо будет, то посмотрю, конечно», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Третьяк: чем я провинился перед мировым обществом? За что меня не пускать на соревнования?