Тарасенко: когда играешь 8 лет в клубе, рассчитываешь стать капитаном

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал решение клуба назначить капитаном команды не его, а канадского нападающего Райана О'Райлли.



«Конечно, когда ты играешь восемь лет в клубе и долгое время являешься ассистентом, то рассчитываешь на это. Мы со Шварцем дольше всех играем за „Сент-Луис“ из тех ребят, что сейчас в команде. Но руководство приняло решение, не вижу смысла его обсуждать. Надежды были, но как получилось, так получилось. Мне остаётся только принять его, выходить и играть.



Я считаю, что это нормально — рассчитывать на определённые лидерские позиции после восьми лет в клубе. Но у каждого своё мнение, Алексей Дементьев его высказал и имеет на это полное право. Наверное, сейчас не время для интриг. Лично я концентрируюсь на восстановлении после травмы. Надо начинать показывать свой хоккей и становиться лучше. Потому что много людей, которые говорят, что Тарасенко никогда не будет играть как раньше. У меня огромный стимул вернуться и доказать, что эти люди были неправы», — приводит слова Тарасенко Sport24.

Агент Тарасенко раскритиковал решение «Сент-Луиса» назначить О'Райлли капитаном команды