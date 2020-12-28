Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тарасенко: когда играешь 8 лет в клубе, рассчитываешь стать капитаном

Тарасенко: когда играешь 8 лет в клубе, рассчитываешь стать капитаном
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал решение клуба назначить капитаном команды не его, а канадского нападающего Райана О'Райлли.

«Конечно, когда ты играешь восемь лет в клубе и долгое время являешься ассистентом, то рассчитываешь на это. Мы со Шварцем дольше всех играем за „Сент-Луис“ из тех ребят, что сейчас в команде. Но руководство приняло решение, не вижу смысла его обсуждать. Надежды были, но как получилось, так получилось. Мне остаётся только принять его, выходить и играть.

Я считаю, что это нормально — рассчитывать на определённые лидерские позиции после восьми лет в клубе. Но у каждого своё мнение, Алексей Дементьев его высказал и имеет на это полное право. Наверное, сейчас не время для интриг. Лично я концентрируюсь на восстановлении после травмы. Надо начинать показывать свой хоккей и становиться лучше. Потому что много людей, которые говорят, что Тарасенко никогда не будет играть как раньше. У меня огромный стимул вернуться и доказать, что эти люди были неправы», — приводит слова Тарасенко Sport24.

Агент Тарасенко раскритиковал решение «Сент-Луиса» назначить О'Райлли капитаном команды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020