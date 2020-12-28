Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голдобин дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Голдобин дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана. Встреча состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Науменков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Алексеев — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Алалыкин;
Коробов, Кузьмин, Солодухин — Пименов — Гиматов.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Хольм, Чибисов — Расмуссен — Плотников;
Пашнин — Мартынов, Кулёмин — Нестрашил — Бек;
Земчёнок — Дронов, Голдобин — Прохоркин — Карпов;
Николаев, Юров, Потехин — Неколенко — Кошелев.

«Магнитка» официально объявила о заключении контракта с Николаем Голдобиным
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020