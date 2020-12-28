Голдобин дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана. Встреча состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Науменков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Алексеев — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Алалыкин;
Коробов, Кузьмин, Солодухин — Пименов — Гиматов.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Хольм, Чибисов — Расмуссен — Плотников;
Пашнин — Мартынов, Кулёмин — Нестрашил — Бек;
Земчёнок — Дронов, Голдобин — Прохоркин — Карпов;
Николаев, Юров, Потехин — Неколенко — Кошелев.
- 28 декабря 2020
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