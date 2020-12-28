Голдобин дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана. Встреча состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Науменков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Алексеев — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Алалыкин;

Коробов, Кузьмин, Солодухин — Пименов — Гиматов.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Хольм, Чибисов — Расмуссен — Плотников;

Пашнин — Мартынов, Кулёмин — Нестрашил — Бек;

Земчёнок — Дронов, Голдобин — Прохоркин — Карпов;

Николаев, Юров, Потехин — Неколенко — Кошелев.