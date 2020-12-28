Третьяк — о переносе ЧМ-2021 из Минска: кто-то выдает желаемое за действительное

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил обеспокоенность количеством слухов вокруг чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси. Президент ИИХФ Рене Фазель в скором времени лично сообщит президенту Беларуси Александру Лукашенко об этом решении.
«Меня беспокоит эта ситуация, потому что фейков много. Кто-то выдаёт желаемое за действительное. Я, как член совета ИИХФ, могу сказать, что у нас такой информации нет. Когда будет официальное сообщение от международной федерации, тогда да, а остальное нужно пропускать мимо ушей. Надо говорить, когда ИИХФ примет решение, а я узнаю это одним из первых. Сейчас пока ничего нельзя говорить, пока всё остаётся на своих местах», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».
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