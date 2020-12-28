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Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»

Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» и московское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);
Юсе — Кулик, Бакош — Ганзл — Радил;
Рылов — Сериков, Фёдоров — Чернов — Широков;
Зубарев — Соколов, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Пивцакин — Егоров, Талалуев — Аркалов — Медведев.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Игумнов — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Бойков, Круглов, Панкратов — Шипов — Брызгалов.

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