Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» и московское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);

Юсе — Кулик, Бакош — Ганзл — Радил;

Рылов — Сериков, Фёдоров — Чернов — Широков;

Зубарев — Соколов, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Пивцакин — Егоров, Талалуев — Аркалов — Медведев.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Игумнов — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;

Бойков, Круглов, Панкратов — Шипов — Брызгалов.