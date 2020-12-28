Заварухин: и на играх, и на тренировках мимо Первушина не пролетала ни одна шайба

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (3:1).
«Хорошая игра, мне сегодня очень понравилась команда. Сегодня была живая лавка, живая команда. Здорово сыграли по результату. Где-то нам помог Сятери. Но больше всего понравились сегодняшние эмоции у ребят и командная победа.
Насколько были готовы к завершению карьеры Первушина? Прежде всего хотел бы сказать ему спасибо. Человек долгое время играл в «Сибири», и ни одна шайба не пролетала мимо него, что на тренировках, что на играх. Он блокировал много бросков, был очень полезен для команды. Но случилось такое. Хотел бы пожелать ему удачи в дальнейшей жизни и чтобы он нашёл себя в ней.
Когда стоит ждать возвращения в состав Олега Ли? У него небольшое повреждение. Мы улетели на выезд сразу же на следующий день после игры с «Салаватом», и он должен был пройти обследование. По приезде будет ясно, на сколько дней он выбыл и когда он вернётся помогать команде», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 28 декабря 2020
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