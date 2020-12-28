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Хартли: «Авангард» заставил «Трактор» заплатить за ошибки, очень важная победа

Хартли: «Авангард» заставил «Трактор» заплатить за ошибки, очень важная победа
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).

«Очень важная победа, ребята проявили характер. Мы знали, что «Трактор» сложно сдерживать, это быстрая команда, которая хороша в нападении. В начале мы заставили их заплатить за ошибки, но затем игра перевернулась. Мы пропустили гол в раздевалку во втором периоде. В конце мы отлично действовали в двойном большинстве. Хорошая командная победа, несмотря на все повреждения и травмы, которые есть у «Авангарда».

«Авангард» упускает преимущество в счёте второй матч подряд? Вы можете посмотреть на наш список травмированных. Наши лучшие защитники сейчас в лазарете.

Завтра утром мы решим, с кем будет играть Ковальчук. Он очень давно не играл, нам нужно оценить его физическую и игровую форму, чувство шайбы, чувство игры. Он должен быть готов на сто процентов, потому что у нас ещё около 20 матчей в регулярном чемпионате», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»
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