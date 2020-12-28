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Найт: двойное удаление у «Трактора» в концовке похоже на новогодний подарок

Найт: двойное удаление у «Трактора» в концовке похоже на новогодний подарок
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).

«В целом очень хорошая игра получилась, хоть и случился коллапс в третьем периоде. Мы проявили характер, не опустили рук и забили две очень хорошие шайбы в концовке. Однозначно я очень рад за Клима Костина, что он забил первый гол за «Авангард». Надеюсь, он будет не последним, Костин много и усердно работает.

Согласен, что двойное удаление в концовке у «Трактора» похоже на новогодний подарок. Странное стечение обстоятельств получилось, но мы здорово сработали и конвертировали его в гол. Приход Ковальчука? О нём все очень хорошо отзываются, это великолепный игрок. Он принесёт дополнительную энергию и усилит нашу команду», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»
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