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Яшкин стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» среди иностранцев

Яшкин стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» среди иностранцев
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» на «ЦСКА Арене» принимает московское «Динамо». Завершился первый период, счёт — 0:4.

В первом периоде две шайбы забросил форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин. Благодаря этому чешский форвард вышел на чистое первое место в списке снайперов в истории клуба среди иностранцев, в активе Яшкина — 61 точный бросок. Прежний рекорд принадлежал Мартиньшу Карсумсу (60).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем регулярном чемпионате 27-летний Яшкин провёл 39 матчей, забросил 27 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+9». Он является лучшим снайпером лиги.

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