«Йокерит» в овертайме одолел ярославский «Локомотив»

Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Йокерита» Хенрик Хаапала, оформивший дубль. Голкипер хозяев Андерс Линдбек отразил 23 броска. По два очка в составе «Локомотива» набрали Антон Ландер (1+1) и Денис Баранцев (0+2).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится со СКА, а «Локомотив» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 30 декабря.