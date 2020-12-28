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«Йокерит» в овертайме одолел ярославский «Локомотив»

«Йокерит» в овертайме одолел ярославский «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Йокерита» Хенрик Хаапала, оформивший дубль. Голкипер хозяев Андерс Линдбек отразил 23 броска. По два очка в составе «Локомотива» набрали Антон Ландер (1+1) и Денис Баранцев (0+2).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится со СКА, а «Локомотив» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 30 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Шрёдер (О'Нилл, Грант) – 16:45' (5x4)   1:1 Ландер (Баранцев, Петерссон) – 17:59' (5x5)   1:2 Каюмов (Ландер, Баранцев) – 23:05' (5x4)   2:2 Савинайнен (Шрёдер, Йенсен) – 38:48' (5x5)   2:3 Пулккинен (Кудрявцев, Паскуале) – 41:28' (5x5)   3:3 Хаапала (Йоэнсуу) – 58:30' (5x5)   4:3 Хаапала – 61:31' (3x3)
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