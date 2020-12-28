Воробьёв: не думаю, что «Металлург» заслуженно проиграл «Салавату Юлаеву»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Уфа реализовала из девятнадцати бросков четыре, а мы только два при большем их количестве. Не думаю, что мы сегодня заслуженно проиграли. Дебют Голдобина и его взаимопонимание с Прохоркиным? Неплохо они смотрелись. Коля не играл практически месяц, у него была травма. Сегодня было видно, что у него хорошие руки и светлая голова. Насколько сильно не хватало Мозякина? Капитана всё время не хватает», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 3 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» 30 декабря в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».