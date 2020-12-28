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Крикунов рассказал, когда вернутся в строй травмированные Кучерявенко и Линдберг

Крикунов рассказал, когда вернутся в строй травмированные Кучерявенко и Линдберг
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после победы над «Спартаком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С Ерёменко играем увереннее, чем без него? Вообще говоря, да, но я не думаю, что игроки как-то отдельно к нему относятся. Думаю, это совпадение. Мы вратарям даём по очереди играть.

Кучерявенко следует ждать к 10 января, Линдберга — к 18-му. Сколько Пяаярви нужно время на адаптацию? По-разному бывает. Возможно, месяц», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это четвёртая победа бело-голубых в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.

«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб
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