Крикунов рассказал, когда вернутся в строй травмированные Кучерявенко и Линдберг

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после победы над «Спартаком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«С Ерёменко играем увереннее, чем без него? Вообще говоря, да, но я не думаю, что игроки как-то отдельно к нему относятся. Думаю, это совпадение. Мы вратарям даём по очереди играть.
Кучерявенко следует ждать к 10 января, Линдберга — к 18-му. Сколько Пяаярви нужно время на адаптацию? По-разному бывает. Возможно, месяц», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Это четвёртая победа бело-голубых в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.
- 28 декабря 2020
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