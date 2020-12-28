Яшкин: ничего особенного с нами не произошло, «Динамо» использовало свои моменты

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:0).

«Я думаю, что ничего особенного с нами не произошло. Мы использовали моменты, которые у нас были. Может быть, в прошлых матчах у нас так не получалось. Не так много моментов сегодня было, но всё реализовали.

Приятно стать рекордсменом «Динамо» среди легионеров. Очень приятно. Уже не отдам лидерство в гонке снайперов КХЛ? Постараюсь и сделаю всё для этого», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.