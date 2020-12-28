Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яшкин: ничего особенного с нами не произошло, «Динамо» использовало свои моменты

Яшкин: ничего особенного с нами не произошло, «Динамо» использовало свои моменты
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:0).

«Я думаю, что ничего особенного с нами не произошло. Мы использовали моменты, которые у нас были. Может быть, в прошлых матчах у нас так не получалось. Не так много моментов сегодня было, но всё реализовали.

Приятно стать рекордсменом «Динамо» среди легионеров. Очень приятно. Уже не отдам лидерство в гонке снайперов КХЛ? Постараюсь и сделаю всё для этого», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.

«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020