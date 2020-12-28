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Миронов — о 6:0: фортуна была на стороне «Динамо», у нас всё залетело

Миронов — о 6:0: фортуна была на стороне «Динамо», у нас всё залетело
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:0).

«Если честно, только от вас узнал, что второй гол в сезоне забил «Спартаку». Я, конечно, не как Яшкин забиваю, раз в 20 меньше, но не помню про тот гол. Самое главное — это победа. Впереди заключительный матч в году в Подольске, и хочется с хорошим настроением встретить Новый год и дальше продолжать готовиться к плей-офф, когда начнётся самая интересная часть сезона.

Сегодня фортуна была на нашей стороне — сколько раз они попадали в штангу или перекладину! Раз пять, наверное, если не больше. Слава богу, что у нас всё залетело. Не хочется вспоминать игру с «Ак Барсом», но там неуправляемые шайбы залетали в наши ворота. Нужно всё переварить, а завтра собираемся в Подольске и готовимся дальше.

Жёсткая игра после 6:0? Это хоккей. Эмоции выплёскиваются, это нормально. Самое главное, чтобы у нас никто травм не получал. Плей-офф не за горами, а у нас лазарет и так полон… Отпустите меня, пожалуйста, — мама ужин уже приготовила», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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