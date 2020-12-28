Метсола: если будем с Кошечкиным на спор пить водку, я проиграю. Он очень большой парень

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:2).
«Непростой матч для нас. Важно было одержать победу в конце года, это будет отличным толчком для будущих побед. Я пропускал прошлый матч, но я легко вошёл в игру. Много играю, иногда надо получать глоток свежего воздуха. Конкуренция с Даниилом Тарасовым? Да, чувствую конкуренцию. Хорошо, что у нас два сильных вратаря. Он талантливый парень, стараюсь ему помогать.
Первый гол в свои ворота? Не так важно, как я пропустил, важно, что команда выиграла. Я мог отбить тот бросок, но не стоит на этом зацикливаться. Почему часто ошибаюсь на выходах из ворот в этом сезоне? Всё идёт от большого желания. Мы должны лучше взаимодействовать с защитниками.
Нет ли желания сыграть, как вратарь «Йокерита» в матче со СКА? Нет. В таких матчах, как сегодня, мне не до дурачества. Но если будет большой запас в счёте, то я могу попробовать такие трюки. Если будем с Кошечкиным на спор пить водку, я проиграю. Он очень большой парень, – приводит слова Метсолы «ГорОбзор.Ру».
- 28 декабря 2020
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